Rinviato a novembre il ritorno sul ring di Mike Tyson (Di lunedì 10 agosto 2020) Il match di esibizione tra Mike Tyson e Roy Jones jr, previsto il 12 settembre al Dignity Health Park di Carlson, California, è stato posticipato al 28 novembre sempre nella stessa località. Il team dell’ex campione del mondo avrebbe chiesto il rinvio pre promuovono maggiormente l’evento che, come da regolamento, si svolgerà al meglio delle 8 riprese. Mike Tyson torna a combattere In realtà ci sarebbero anche altre due ragioni alla base di tale decisione. In primis, i test antidroga che la Vada dovra’ effettuare anche in virtù dei trascorsi che Iron Mike ha avuto con la cocaina. In secondo luogo, la volontà di consentire l’ingresso del pubblico che per settembre sarebbe da escludere visto l’incedere della ... Leggi su sport.periodicodaily

sowmyasofia : Rinviato a novembre il ritorno di Tyson sul ring - SnufflesCri : Vi spiego la sfiga: Concerto ad aprile -> Concerto annullato -> Concerto rinviato a novembre -> Concerto rinviato a… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Cercasi pubblico: il ritorno sul ring di #Tyson rinviato al 28 novembre - MarcoR222 : @footballmilan Top. E il fatto che sia in gran sovrappeso e fisicamente non al top passa in secondo piano. Cmq anco… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: Cercasi pubblico: il ritorno sul ring di #Tyson rinviato al 28 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviato novembre Cercasi pubblico: il ritorno sul ring di Tyson rinviato al 28 novembre La Gazzetta dello Sport Rinviato a novembre il ritorno di Tyson sul ring

Il match d’esibizione tra Mike Tyson e Roy Jones jr, previsto il 12 settembre al Dignity Health Park di Carlson, California, è stato posticipato al 28 novembre sempre nella stessa località. Il team de ...

Operativo il controllo Dogane di Santo Stefano Magra

L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha avviato una collaborazione con alcuni enti italiani e tedeschi per sviluppare tecnologie terminalistiche e doganali col porto di Am ...

Il match d’esibizione tra Mike Tyson e Roy Jones jr, previsto il 12 settembre al Dignity Health Park di Carlson, California, è stato posticipato al 28 novembre sempre nella stessa località. Il team de ...L’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha avviato una collaborazione con alcuni enti italiani e tedeschi per sviluppare tecnologie terminalistiche e doganali col porto di Am ...