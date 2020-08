Rinnovo Gattuso, il tecnico vuole restare a Napoli ma c’è il nodo delle penali nel contratto (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ fissato per questa mattina l’appuntamento tra Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso per discutere del Rinnovo del tecnico. I due si vedranno a Capri. La questione non è se rinnovare, quella è una decisione già presa, scrive Repubblica Napoli: il nodo sono le clausole. La volontà di proseguire insieme non è in discussione, né da parte dell’allenatore né da parte della società, ma l’idea è di blindare Gattuso prima dell’inizio della nuova stagione. Scrive il quotidiano: “Dopo l’ottimo lavoro svolto dal tecnico calabrese, premiato dalla vittoria della Coppa Italia (primo trofeo azzurro dopo 6 anni e mezzo) sarebbe un rischio fargli cominciare la prossima stagione in ... Leggi su ilnapolista

