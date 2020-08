Rimborsi abbonamenti Atac: è attivo il sito, ecco come fare (Di lunedì 10 agosto 2020) Da oggi è possibile chiedere il rimborso per gli abbonamenti Atac che non sono stati utilizzati durante il lockdown. Si può consultare il sito specifico http://Rimborsimetrebuscovid.Atac.roma.it/ – per trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili. abbonamenti Atac non usati durante il lockdown: ecco come fare per il rimborso Si potrà richiedere il rimborso per tutti gli abbonamenti mensili e annuali Metrebus Roma e Lazio a zone su supporto cartaceo ed elettronico, per gli abbonamenti Giovani e Studenti Metrebus Lazio e per gli abbonamenti mensili Metrebus Roma dematerializzati e acquistati attraverso le app ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : #Rimborsi #abbonamenti #Atac: è attivo il sito, ecco come fare - Notiziedi_it : Trenord, via ai rimborsi per gli abbonamenti non utilizzati durante la quarantena - paolorm2012 : Trenord, via ai rimborsi per gli abbonamenti non utilizzati durante la quarantena - LavoroLazio_com : Raggi: 'Ecco come richiedere rimborsi abbonamenti Atac per periodo lockdown. Si parte da oggi' 'Una buona notizia p… - Butulino : RT @TrenordOfficial: Covid-19: definite le disposizioni nazionali per il rimborso degli abbonamenti non utilizzati durante il lockdown. Pe… -