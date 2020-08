Rientri e movida di agosto, giù i contagi ma anche l'età media. Tanto volontari per vaccino (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono 259 i nuovi casi e 4 decessi. La fascia degli under 18 è aumentata di ben dieci volte. Timori anche per l'aumento dei casi in Spagna, Francia e Balcani Leggi su tg.la7

solounastella : RT @fattoquotidiano: Movida e rientri dalle vacanze: i nuovi focolai. A Ferragosto spiagge blindate, fuochi su prenotazione e più controlli… - l_honestly : RT @fattoquotidiano: Movida e rientri dalle vacanze: i nuovi focolai. A Ferragosto spiagge blindate, fuochi su prenotazione e più controlli… - clikservernet : Movida e rientri dalle vacanze: i nuovi focolai. A Ferragosto spiagge blindate, fuochi su prenotazione e più contro… - Noovyis : (Movida e rientri dalle vacanze: i nuovi focolai. A Ferragosto spiagge blindate, fuochi su prenotazione e più contr… - fattoquotidiano : Movida e rientri dalle vacanze: i nuovi focolai. A Ferragosto spiagge blindate, fuochi su prenotazione e più contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri movida Movida e rientri dalle vacanze: i nuovi focolai. A Ferragosto spiagge blindate, fuochi su prenotazione e più… Il Fatto Quotidiano Allarme Covid d'importazione, Lazio e Campania vogliono controlli. Allo studio del Cts test rapidi

Rientri dall’estero e movida d’agosto fanno scattare l’allarme. Ma preoccupano anche il ritorno a scuola a settembre e i trasporti che potrebbero non essere adeguati a conciliare il contenimento del C ...

Rientri e movida di agosto, giù i contagi ma anche l'età media. Tanto volontari per vaccino

Sono 259 i nuovi casi e 4 decessi. La fascia degli under 18 è aumentata di ben dieci volte. Timori anche per l'aumento dei casi in Spagna, Francia e Balcani ...

Rientri dall’estero e movida d’agosto fanno scattare l’allarme. Ma preoccupano anche il ritorno a scuola a settembre e i trasporti che potrebbero non essere adeguati a conciliare il contenimento del C ...Sono 259 i nuovi casi e 4 decessi. La fascia degli under 18 è aumentata di ben dieci volte. Timori anche per l'aumento dei casi in Spagna, Francia e Balcani ...