Ricercato internazionale per ‘tratta di esseri umani’ rintracciato ad Anzio: in manette 41enne romeno (Di lunedì 10 agosto 2020) Aveva a carico un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità della Romania per “tratta di esseri umani”, il 41enne arrestato dalla Polizia di Stato. Gli investigatori del commissariato Anzio, diretto da Andrea Sarnari, ricevuta dal Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, la segnalazione della presenza nella loro giurisdizione di C.B., si sono messi subito sulle sue tracce. Grazie alle meticolose indagini svolte, i poliziotti sono riusciti in breve tempo a rintracciare il Ricercato, ad intercettarlo mentre era a bordo della sua auto, a fermarlo e a sottoporlo ad ulteriori riscontri per verificarne l’effettiva identità, accertata la quale il romeno è finito in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

