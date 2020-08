Riapertura delle scuole superiori, la tegola dei trasporti (Di lunedì 10 agosto 2020) Milano, 10 agosto 2020 - "Abbiamo affrontato, scuola per scuola, il tema della Riapertura lavorando su tre fronti: fibra ottica, arredi e piccoli lavori edili nelle aule. Ma resta il nodo trasporti: ... Leggi su ilgiorno

A poco più di un mese dalla riapertura delle scuole, in Piemonte ci sono ancora 20 istituti comprensivi e 104 plessi scolastici che non sono riusciti a risolvere le loro criticità in vista di un ...

Lockdown, Jole Santelli: «Il governo ha danneggiato il Meridione non chiudendo per tempo la Lombardia»

Lei ha avuto uno scontro col governo sulle riaperture. «Sì, avevamo pochi casi in Calabria ... «Posso spezzare una lancia in favore delle Regioni? Non so quante volte come presidente regionale ho ...

