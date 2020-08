Regione Lazio, vaccino antinfluenzale: il Tar respinge la sospensione dell’ordinanza regionale. D’Amato: ‘Vogliamo tutelare anziani e persone fragili’ (Di lunedì 10 agosto 2020) ‘Con un provvedimento pubblicato poco fa il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza della Regione Lazio, che rende obbligatoria la vaccinazione antinfluenzale ad anziani ed operatori sanitari. Il Tar ha riconosciuto che l’ordinanza impugnata risulta sostanzialmente coerente con l’avviso espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e ha carattere organizzativo e preventivo ed è di sicura pertinenza dell’Amministrazione regionale e non si presenta, allo stato, come direttamente lesiva della posizione del ricorrente (un medico). Per noi l’unico obiettivo è di carattere organizzativo e di prevenzione ai fini della tutela della salute pubblica. Questo anno si presenta eccezionale a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

