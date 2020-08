Reggio Calabria, apericena con ragazza proveniente da Milano: almeno 7 positivi al Coronavirus, altri tamponi in analisi (Di lunedì 10 agosto 2020) Hanno partecipato ad una normalissima apericena tra amici a Reggio Calabria, ma non potevano immaginare che la ragazza della comitiva proveniente da Milano fosse positiva al Coronavirus. Tornata nel capoluogo meneghino, la giovane si è sottoposta a tampone ed è risultata positiva: con senso di responsabilità, ha avvisato gli amici e le autorità sanitarie calabresi e sono scattati i controlli a tappeto su tutti i contatti che la ragazza aveva avuto in riva allo Stretto. Ad oggi sono 6 i giovani di Reggio Calabria già risultati positivi al tampone, e si attende l’esito di altri test. La maggioranza, comunque, è risultata negativa. ... Leggi su meteoweb.eu

