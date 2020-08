Real Madrid, Modric ammette: “Delusi dall’addio in Champions League. Penso già a tornare a lavorare per vincere” (Di lunedì 10 agosto 2020) C'è una sensazione agrodolce in casa Real Madrid al termine della stagione 2019-2020. Un'annata particolare, durata tanto a causa dell'emergenza coronavirus. Una Supercoppa vinta, una Liga portata a casa in un testa a testa avvincente col Barcellona, ma anche l'uscita anticipata dalla Champions League, trofeo nel quale i blancos sono abituati a fare molto bene. Ecco perché, nel resoconto della stagione di Luka Modric è evidente quel pizzico di delusione nonostante ben due trofei prestigiosi vinti.Modric: "Delusi per la Champions. Lavoro già per vincere nella prossima stagione"caption id="attachment 993519" align="alignnone" width="773" Modric Real Madrid (getty images)/captionIl ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 1 - Lorenzo #Insigne é il primo italiano della storia a segnare nella moderna Champions League in trasferta sia con… - Sport_Mediaset : Irrompe il #RealMadrid: super-offerta alla #Juve per #Dybala. I campioni di Spagna tornano alla carica per il numer… - ChampionsLeague : GOAL! Manchester City 1-1 Real Madrid (Benzema 28'). Agg: 3-2 #UCL - ItaSportPress : Real Madrid, Modric ammette: 'Delusi dall'addio in Champions League. Penso già a tornare a lavorare per vincere' -… - news24_napoli : Reguilon-Napoli, affare in salita: l’esterno del Real flirta con Psg e… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Sergio Ramos riassume la stagione del Real Madrid: “Sapore agrodolce. Dovevamo vincere tutto” ItaSportPress Juve, lungo summit alla Mandria tra Pirlo e la dirigenza per staff tecnico e mercato: tra i sogni Isco o 'un Isco'

Andrea Pirlo è appena arrivato, ma uno come lui ha sempre le idee chiare. Lo sarà anche in tema di mercato. D'altronde non è che sia un elemento estraneo al con ...

Calciomercato Juventus, assalto del Real Madrid | Cash e scambio per Dybala

Torna di moda il Real Madrid per Paulo Dybala che potrebbe finire al centro di un clamoroso intrigo. Super offerta dalla Spagna Amaro in bocca per Paulo Dybala che ha chiuso con un nuovo infortunio l ...

Andrea Pirlo è appena arrivato, ma uno come lui ha sempre le idee chiare. Lo sarà anche in tema di mercato. D'altronde non è che sia un elemento estraneo al con ...Torna di moda il Real Madrid per Paulo Dybala che potrebbe finire al centro di un clamoroso intrigo. Super offerta dalla Spagna Amaro in bocca per Paulo Dybala che ha chiuso con un nuovo infortunio l ...