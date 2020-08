“Rapporti sessuali con le dipendenti e foto hot sulla posta aziendale”: McDonald’s fa causa al suo ex ceo Steve Easterbrook (Di lunedì 10 agosto 2020) Rapporti sessuali con tre dipendenti, foto hot sulla sua posta aziendale e persino una “borsa straordinaria” da centinaia di migliaia di dollari per una delle lavoratrici con le quali intratteneva una relazione. Con queste accuse McDonald’s ha citato in giudizio il suo ex amministratore delegato Stephen Easterbrook, costretto alle dimissioni a novembre, per aver presumibilmente mentito all’azienda in merito ai rapporti (vietati) con il personale. La catena di fast-food ha intenzione di recuperare milioni in risarcimenti e indennità di licenziamento che gli ha versato. Dopo il divorzio, l’azienda ha condotto un’indagine sul suo comportamento dalla quale sarebbero emerse “prove” che “mostrano che Easterbrook ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

