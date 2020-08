Ranking Wta aggiornato al 10 agosto 2020: Ferro 44 al mondo, Giorgi numero 71 (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Ranking Wta aggiornato al 10 agosto 2020 subisce alcuni cambiamenti ma non tra le prime della classifica, che non hanno giocato al Wta di Palermo e dunque non guadagnano né perdono posizioni. La vincitrice del torneo siciliano, il primo dopo la ripresa del tennis, Fiona Ferro, sale fino alla posizione numero 44, la migliore mai raggiunta in carriera, mentre Camila Giorgi giunta in semifinale guadagna alcune posizioni ed è 71esima. Ecco di seguito il Ranking. 1 Ashleigh Barty 8717 2 Simona Halep 6076 3 Karolina Pliskova 5205 4 Sofia Kenin 4590 5 Elina Svitolina 4580 6 Bianca Andreescu 4555 7 Kiki Bertens 4335 8 Belinda Bencic 4010 9 Serena Williams 3915 10 Naomi Ōsaka 3625 71 Camila Giorgi 84195 Jasmine Paolini 689 Leggi su sportface

PALERMO (ITALPRESS) – La francese Fiona Ferro è la campionessa della 31esima edizione del Palermo Ladies Open, il primo torneo di tennis al mondo post lockdown. Tredici anni dopo Sandrine Testud, un'a ...

