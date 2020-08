Radio Kiss Kiss: il Napoli fissa il prezzo per Koulibaly, Milik e Allan (Di lunedì 10 agosto 2020) Secondo quanto riporta la Radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss, nell’incontro di oggi a Capri tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore Rino Gattuso si è discusso anche di mercato. In particolare, è stato fatto il punto sui giocatori in uscita. Sono tre: Koulibaly, Milik e Allan. Per tutti e tre il Napoli ha fatto il suo prezzo, commenta la Radio. Koulibaly non sarà ceduto sotto i 100 milioni, per Milik il prezzo è di 35 milioni e per Allan 40. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

