Quiz cinema: indovina il film dalla citazione e sfida i tuoi amici (Di lunedì 10 agosto 2020) Solo i più grandi esperti della Settima Arte riusciranno a superare il nostro Quiz di cinema! metti alla prova le tue conoscenze con il questionario, indovina il film dalla citazione, dimostra di essere un vero master del grande schermo e condividi i risultati con gli amici. Cosa aspetti? Si comincia! 1. A quale film appartiene questa lugubre citazione: "C'è qualcosa là fuori, quella strega nella cantina ne è solo una parte, quella cosa vive fuori nei boschi al buio, è qualcosa che vuole tornare dal mondo dei morti."Drag Me to HellLa casaLa promessa di Satana2. In quale lungometraggio troviamo questo ironico dialogo: - "Ma tu perché non ti trovi una brava ragazza?" - "Io ne trovo di ... Leggi su termometropolitico

