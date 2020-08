Quella volta che Salvini ha dato la vita per l’Italia (Di lunedì 10 agosto 2020) Ci sono i fratelli Cervi, i fratelli Bandiera, Monti e Tognetti. E poi c’è Matteo Salvini: “Ho difeso l’Orgoglio, la Dignità, la Sicurezza, e i Confini dell’Italia. Per quello mi pagavate, per quello ho dato la vita”. Certo, il Capitano non è l’eroe che ci serviva ma è quello che probabilmente ci meritiamo. Il Capitano, o Luca Morisi, hanno avuto la bella idea di creare una card con una grafica così moderna e accattivante da girare stamattina su tutti i gruppi “famiglia” di whatsapp al posto del “buongiorno” con il cuore immacolato in 3D che piace tanto a tanti diversamente giovani. E qualcuno inizia a sfottere facendo notare che sembra più un necrologio che un post da social: È mancato Matteo ... Leggi su nextquotidiano

