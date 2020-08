Quando il 18 marzo Gualtieri disse: 'Chi non ha bisogno dei 600 euro non li richieda' (Di lunedì 10 agosto 2020) Era lo scorso 18 marzo , l'Italia era in lockdown da poco più di una settimana e in quelle drammatiche settimane il Governo aveva lavorato al Decreto Cura Italia, che doveva sostenere tra gli altri i ... Leggi su leggo

AlbertoBagnai : @MinaA8I96793095 @maxdantoni @StefanoFassina Per marzo e aprile non era richiesta la prova del danno. È richiesta d… - MarceVann : RT @neXtquotidiano: Giorgia #Meloni oggi dice che non si doveva fare il #lockdown nazionale. Il 10 marzo annuiva a Salvini che lo chiedeva… - mike_is_mysun : RT @mainellavita: Rega mi sto sentendo male ho appena letto che durante un'intervista in America, Ellen ha chiesto a Yoongi quando era il s… - Anna22777210 : RT @mainellavita: Rega mi sto sentendo male ho appena letto che durante un'intervista in America, Ellen ha chiesto a Yoongi quando era il s… - tazzapazza97 : RT @neXtquotidiano: Giorgia #Meloni oggi dice che non si doveva fare il #lockdown nazionale. Il 10 marzo annuiva a Salvini che lo chiedeva… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando marzo Quando il 18 marzo Gualtieri disse: «Chi non ha bisogno dei 600 euro non li richieda» Leggo.it IL DECRETO CURA ITALIA

Si attenua l’effetto delle misure per contrastare il Covid-19 nelle carceri. È quanto emerge dal rapporto di metà anno dell’Associazione Antigone dal titolo “Il carcere alla prova della fase 2” presen ...

Coronavirus, il vaccino non sarà obbligatorio. L’annuncio di Conte

. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte. “Non ritengo che il vaccino debba essere obbligatorio, ma deve essere messo a disposizione”, ha detto il presidente Conte ad un evento a Ceglie Messapica, ...

Si attenua l’effetto delle misure per contrastare il Covid-19 nelle carceri. È quanto emerge dal rapporto di metà anno dell’Associazione Antigone dal titolo “Il carcere alla prova della fase 2” presen .... Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte. “Non ritengo che il vaccino debba essere obbligatorio, ma deve essere messo a disposizione”, ha detto il presidente Conte ad un evento a Ceglie Messapica, ...