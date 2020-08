Punto dalle vespe, morto a Trento l’ex portiere Gunther Mair (Di lunedì 10 agosto 2020) E' morto questa mattina all'ospedale di Trento Gunther Mair, apprezzato ex portiere negli anni Ottanta e Novanta dove ha militato, tra le tante squadre, nelle fila del Trento in serie C1. Incredibili le cause della morte: il 60enne Mair infatti è stato Punto da alcune vespe sabato scorso mentre si trovava nei boschi dell’altipiano di Pinè con la moglie e la cognata per cercare funghi. L’allarme è scattato visto che Mair si è sentito subito male ed è andato in choc anafilattico. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e anche l’elicottero che ha faticato non poco per recuperare lo sportivo che si trovava nel cuore del bosco. Nonostante l’intervento sia ... Leggi su itasportpress

niccolo_c : @picco_matteo @rotre54 Gli stipendi alti sono dati dalle responsabilità e soprattutto per evitare che vadano al sol… - Trentin0 : Morto l'ex portiere Gunther Mair. Era ricoverato in rianimazione a Trento dopo essere stato punto dalle vespe duran… - marcobobabo : @guarnieribe @LucaBizzarri Infatti. Io partita iva con reddito buono non ci ho pensato minimamente a chiedere il bo… - AlbertHofman72 : @IncorruttibileL @LeonardoCaciopp @moro_thomas Ti ricordo che anche mussolini era acclamato dalle folle, che spesso… - LMcBlond1 : Buongiorno a tutti belli e brutti, son tornato dalle ferie notando che Hogwarts non ci va mai ?? Sto rispondendo ad… -