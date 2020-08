PS5 si avvicina e Sony invade la Champions League con la sua campagna pubblicitaria (Di lunedì 10 agosto 2020) PS5 si avvicina alla finestra di lancio programmata per queste vacanze natalizie ma, a quanto pare, Sony ha già iniziato la sua campagna pubblicitaria in Champions League.Nelle ultime partite della massima competizione calcistica europea, a bordo campo sono comparsi i banner con il logo di PS5 e il nuovo slogan "Play Has No Limits". Durante le recenti gare i fan hanno subito notato la pubblicità dedicata alla console next-gen che quasi sicuramente comparirà fino alla finalissima del 23 agosto a Lisbona.Leggi altro... Leggi su eurogamer

PS5 si avvicina alla finestra di lancio programmata per queste vacanze natalizie ma, a quanto pare, Sony ha già iniziato la sua campagna pubblicitaria in Champions League. Nelle ultime partite della m ...

Xbox più potente di PS5? Non è così per un insider

Il noto insider Dusk Golem, noto soprattutto per le sue informazioni su Capcom (Resident Evil / Street Fighter) e Silent Hill, ha pubblicato alcune nuove curiosità in un thread su ResetEra, nel quale ...

Il noto insider Dusk Golem, noto soprattutto per le sue informazioni su Capcom (Resident Evil / Street Fighter) e Silent Hill, ha pubblicato alcune nuove curiosità in un thread su ResetEra, nel quale ...