PS5 costerà più di Xbox Series X? (Di lunedì 10 agosto 2020) PS5 e Xbox Series X si avvicinano sempre di più, ma ci sono ancora un bel po' di informazioni ufficiali che ancora non sono state svelate, tra cui il prezzo.Il noto insider Dusk Golem, noto soprattutto per le sue informazioni su Capcom (Resident Evil / Street Fighter) e Silent Hill, ha pubblicato alcune nuove curiosità in un thread su ResetEra, nel quale ha detto che è molto probabile che PS5 costerà più di Xbox Series X.Questo perché, secondo l'insider, Microsoft ha una capacità maggiore di Sony di assorbire i costi di produzione mantenendo basso il prezzo al dettaglio della console. Leggi altro... Leggi su eurogamer

