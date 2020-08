Prostituta legata e uccisa in casa, riaperto il caso dopo 14 anni: nuovi indizi per i carabinieri (Di lunedì 10 agosto 2020) Prostituta legata e uccisa in casa, riaperto il caso dopo 14 anni. dopo ben 14 anni si riapre il caso di Altagracia Corcino Gil, la Prostituta di origini dominicane che venne uccisa ad Alessandria nel giugno del 2006. I carabinieri trovarono il corpo della 31enne era disteso sul letto del suo appartamento, con le gambe legate e due ferite da taglio alla base del collo. Ora avrebbero dei nuovi elementi che li hanno rimessi sulle tracce dell’assassino. dopo ben 14 anni si riapre il caso di Altagracia Corcino Gil, la Prostituta di origini dominicane che venne ... Leggi su limemagazine.eu

