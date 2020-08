Promette rimborsi per il covid e fingendosi pm si fa consegnare 5mila euro: preso truffatore (Di lunedì 10 agosto 2020) Si è finto un importante magistrato che lavorava tra Milano e Roma, impegnato in importanti e rischiose inchieste per truffare una donna. Per questo, gli agenti di polizia di Pavia hanno denunciato un ... Leggi su milanotoday

RedazioneLaNews : #Milano Promette rimborsi per il covid e fingendosi pm si fa consegnare 5mila euro: preso truffatore -

Ultime Notizie dalla rete : Promette rimborsi Promette rimborsi per il covid e fingendosi pm si fa consegnare 5mila euro: preso truffatore MilanoToday.it Promette rimborsi per il covid e fingendosi pm si fa consegnare 5mila euro: preso truffatore

Si è finto un importante magistrato che lavorava tra Milano e Roma, impegnato in importanti e rischiose inchieste per truffare una donna. Per questo, gli agenti di polizia di Pavia hanno denunciato un ...

Pavia, finto magistrato promette aiuti economici Covid: denunciato

L’uomo, che fingeva di lavorare tra Milano e Roma impegnato in importanti e rischiose inchieste, dovrà rispondere di truffa e sostituzione di persona: la polizia indaga per verificare la presenza di e ...

Si è finto un importante magistrato che lavorava tra Milano e Roma, impegnato in importanti e rischiose inchieste per truffare una donna. Per questo, gli agenti di polizia di Pavia hanno denunciato un ...L’uomo, che fingeva di lavorare tra Milano e Roma impegnato in importanti e rischiose inchieste, dovrà rispondere di truffa e sostituzione di persona: la polizia indaga per verificare la presenza di e ...