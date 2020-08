Procione artista fotografato vicino ai suoi dipinti: è virale sui social (Di lunedì 10 agosto 2020) Nel corso degli anni, i ricercatori sono stati sorpresi nel vedere diverse specie imparare la capacità di dipingere. Gli animali seguiti in un determinato percorso tendono infatti ad emulare gli umani, e si divertono in attività di un certo spessore. Tra cui l’arte. E così, che si tratti di tronchi, zampe o bocche, ci sono un sacco di animali là fuori che hanno creato un proprio profilo artistico facendo letteralmente impazzire il web. Come questo Procione artista, che ha permesso alla sua categoria di rientrare in quella lista di specie intelligenti dopo che un’adorabile. È un esemplare di genere femminile, il cui nome è Piper e che ha mostrato i suoi nuovi ritratti con orgoglio facendosi anche fotografare. Piper la Procione artista nuova star di ... Leggi su kontrokultura

Impara l’arte e mettila da parte. Tito ha seguito il proverbio alla lettera, e oggi può vantare un talento “animale” per la pittura. Tito è un procione in grado di creare piccole opere d’arte con le s ...

