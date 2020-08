Priverno, autobus arso dalle fiamme: paura per il conducente (Di lunedì 10 agosto 2020) paura questa mattina a Priverno, dove un autobus Cotral è stato completamente arso dalle fiamme. Il fatto è avvenuto intorno alle 8.15 in via Torretta Rocchigiana. Tempestivo l’intervento dei soccorsi, Vigili dle Fuoco e Polizia Locale, allertati dall’autista che fortunatamente sta bene. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Priverno, autobus in fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco

Autobus in fiamme, paura in via Torretta Rocchigiana a Priverno

Sono dovuti scendere di corsa da un mezzo del Cotral che stava prendendo fuoco. Brutta disavventura questa mattina, poco dopo le 8, per un autista ed alcuni, pochi per fortuna, passeggeri di una corsa ...

