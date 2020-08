Preziosi replica: «Offerta ridicola, li sfido a pubblicarla» (Di lunedì 10 agosto 2020) Enrico Preziosi rimanda al mittente l’Offerta per acquistare il Genoa. Il patron rossoblu ha infatti replicato con durezza alla notizia emersa nel pomeriggio di una cordata interessata al club. Secondo quanto riportato dall’Ansa, una cordata italiana ha formalizzato una Offerta di acquisto per il club rossoblu. Nel dettaglio, la capofila della cordata è la Gestio Capital dell’imprenditore … L'articolo Preziosi replica: «Offerta ridicola, li sfido a pubblicarla» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Moixus1970 : RT @CalcioFinanza: Preziosi replica: «Offerta per il Genoa ridicola, sfido la cordata a pubblicarla» - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Genoa, #Preziosi replica duramente all'offerta ricevuta?? ?? Il patron svela alcuni dettagli che non ha gradito???? #LB… - BombeDiVlad : ?? #Genoa, #Preziosi replica duramente all'offerta ricevuta?? ?? Il patron svela alcuni dettagli che non ha gradito… - CalcioPillole : #Genoa A poche ore dalla notizia di un'offerta per l'acquisizione del club rossoblù da parte di una cordata italia… - Cobretti_80 : RT @sportface2016: #Genoa, Radrizzani, presidente del Leeds, punta al club rossoblù. La risposta di #Preziosi: 'Offerta ridicola, li sfido… -

Ultime Notizie dalla rete : Preziosi replica Preziosi replica: «Gestio Capital-Aser Ventures? Offerta ridicola» Pianetagenoa1893.net Trattativa per la cessione del Genoa, Preziosi: "Proposta irricevibile"

La cordata guidata da Radrizzani, presidente del Leeds, punta al club rossoblù. Preziosi replica: "Offerte da bar, non sono proposte serie". Il Genoa può passare di mano? Per ora no, anche se un appro ...

Preziosi replica: «Offerta ridicola, li sfido a pubblicarla»

Enrico Preziosi rimanda al mittente l’offerta per acquistare il Genoa. Il patron rossoblu ha infatti replicato con durezza alla notizia emersa nel pomeriggio di una cordata interessata al club. Second ...

La cordata guidata da Radrizzani, presidente del Leeds, punta al club rossoblù. Preziosi replica: "Offerte da bar, non sono proposte serie". Il Genoa può passare di mano? Per ora no, anche se un appro ...Enrico Preziosi rimanda al mittente l’offerta per acquistare il Genoa. Il patron rossoblu ha infatti replicato con durezza alla notizia emersa nel pomeriggio di una cordata interessata al club. Second ...