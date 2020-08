Previsioni Meteo Ferragosto: giornate tipicamente estive e isolati piovaschi, il bollettino dell’Aeronautica Militare (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino a domenica 16 agosto 2020. Domani al Nord cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso ma con addensamenti in rapida formazione durante la seconda parte della mattinata sulle aree montuose con associate deboli precipitazioni, a prevalente a carattere di rovescio o temporale, e velature sulle altre zone; deciso miglioramento previsto dal tardo pomeriggio su tutto il territorio. Centro e Sardegna: condizioni di bel tempo ovunque; nubi medio-alte e sottili durante le ore centrali sul settore appenninico con possibilità di qualche isolato piovasco, anche temporalesco, pomeridiano. Sud e Sicilia: ampio soleggiamento e scarsissima nuvolosità. Temperature: minime generalmente stazionarie; massime in lieve aumento su Trentino-Alto ... Leggi su meteoweb.eu

csd1909 : RT @3BMeteo: ??? Previsioni #meteo su @radiokisskiss Anticiclone e caldo in settimana, ma con le prime infiltrazioni umide ed instabili in… - tusciatimes : Meteo, le previsioni per domani 11 agosto - - CasalecchioNews : Buongiorno! Il #meteo di @ARPAE ci rassicura: anche oggi cielo sereno fino a sera con temperatura fino a 35° C.… - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo #10agosto, caldo sì, ma con improvvisi #temporali localizzati - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo #ANSA -