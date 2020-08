Preti quanto guadagnano? Lo stipendio del Papa? La verità sui soldi della Chiesa (Di lunedì 10 agosto 2020) Ma quanto è ricca la Chiesa? Il Papa percepisce uno stipendio? Perché il Vaticano non paga l’Imu? quanto guadagnano Preti e vescovi? A chi vanno i soldi dell’8xmille? Sono domande spinose che tutti almeno una volta nella vita ci siamo posti, allettati all’idea di scoprire in quali ‘acque’ (dorate) nuota la Chiesa. Partendo da un fatto di cronaca di questi ultimi giorni, ossia quello di alcuni sacerdoti di Bergamo, che hanno deciso di devolvere il proprio stipendio a chi ha perso il lavoro nel territorio delle loro parrocchie, “Il Messaggero” ha pubblicato un’inchiesta che indaga il rapporto controverso tra Chiesa e ... Leggi su urbanpost

AntoMariella : @nozze89 I #cattolici nei partiti di governo sanno che in caso di dissenso (e mica solo per la #Ru486) non vengono… - occultano : @robertabg72 @matteosalvinimi Il pensiero dei preti non riflette quello di Dio. Parli di Dio a me , che ho uno zio… - robertabg72 : @occultano @matteosalvinimi In quanto alla sottomissione della donna nella religione cattolico cristiana, oggi come… - dxdewtf : @SucatelaAScle @_C0V1dd1 amore non so come spiegartelo affinché tu capisca: pornhub é corrotto. un po' come la chi… - miriamrampazzi : @AndreasEndi @giuliaselvaggi2 Da quanto posso dedurre invece ci sta provando. La crisi delle vocazioni c’è da decen… -

Ultime Notizie dalla rete : Preti quanto Il parroco “deve” essere un prete SettimanaNews Preti quanto guadagnano? Lo stipendio del Papa? La verità sui soldi della Chiesa

Il papà percepisce uno stipendio? Perché il Vaticano non paga l’Imu? Quanto guadagnano preti e vescovi? A chi vanno i soldi dell’8xmille? Sono domande spinose che tutti almeno una volta ...

Il Papa prega per il Libano e ammonisce preti e vescovi orientali: “Vivete senza lusso, il popolo soffre”

All’Angelus Francesco invita la Chiesa libanese a «stare vicina al popolo nel suo calvario». Da qui l’invito alla Chiesa ad «essere vicina al popolo nel suo calvario con solidarietà e compassione, con ...

Il papà percepisce uno stipendio? Perché il Vaticano non paga l’Imu? Quanto guadagnano preti e vescovi? A chi vanno i soldi dell’8xmille? Sono domande spinose che tutti almeno una volta ...All’Angelus Francesco invita la Chiesa libanese a «stare vicina al popolo nel suo calvario». Da qui l’invito alla Chiesa ad «essere vicina al popolo nel suo calvario con solidarietà e compassione, con ...