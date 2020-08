Ponza - Giovane trovato morto: è il campione di kick boxing Gianmarco Pozzi (Di lunedì 10 agosto 2020) ... probabilmente a causa di una caduta, ha riportare la notizia Latina Today. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il ragazzo stava camminando sui terrazzamenti che conducono al mare quando ... Leggi su etrurianews

Un ragazzo di 24 anni trovato morto con un taglio alla testa e Ponza si chiede cosa stia succedendo in quest'estate pazza e insolita. Estate dalla folla di turisti che si avvicina ai livelli record de ...Ha un passato da campione sportivo il giovane buttafuori trovato morto questa mattina nel patio della casa affittata a Ponza proprio per svolgere il proprio lavoro in un locale dell'isola. Gianmarco P ...