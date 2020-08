Polonia, è guerra tra il mondo Lgbt e il governo (Di lunedì 10 agosto 2020) Nella giornata di venerdì il centro storico di Varsavia si è trasformato in un teatro di battaglia nel quale si sono scontrati una folla inferocita di attivisti Lgbt e le forze dell’ordine. Il casus belli non è stato un gay pride violentemente represso dalle forze dell’ordine, come la stampa internazionale sta erroneamente riportando, ma l’arresto … Polonia, è guerra tra il mondo Lgbt e il governo InsideOver. Leggi su it.insideover

Ultime Notizie dalla rete : Polonia guerra In Polonia, la bandiera arcobaleno è diventata il simbolo dell’opposizione Il Post Lettonia-Polonia: domani ministro Esteri Czaputowicz in visita a Riga

Varsavia, 10 ago 16:50 - (Agenzia Nova) - Il ministro degli Esteri della Polonia, Jacek Czaputowicz, sarà domani a Riga per una visita istituzionale. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". Czaputowicz ...

“Mission Impossible 7”: polemica sulla distruzione di un ponte in Polonia

Mission: Impossible 7 è stato al centro di una polemica in Polonia dopo che una settimana fa la produzione del film è stata accusata di voler distruggere un ponte storico nella città di Pilchowice e o ...

