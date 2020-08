Politano: «Grazie Napoli per il mio primo trofeo in carriera, ora ricarichiamo le pile» (Di lunedì 10 agosto 2020) Matteo Politano ha voluto ringraziare il Napoli al termine di una complessa ma soddisfacente stagione: le parole dell’esterno Matteo Politano ha ringraziato il Napoli tramite un messaggio sul suo profilo Instagram. Queste le parole dell’esterno azzurro. Politano – «È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso che questa strana annata si è conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi. Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato, inondandomi d’affetto. Mi hai permesso di vincere il mio primo trofeo. Di gioire e festeggiare in un gruppo unito come non mai. Ora ricarichiamo le pile per ... Leggi su calcionews24

