Playout Serie B: primo round al Pescara, battuto il Perugia

Playout Serie B: il Pescara conquista l'andata dello spareggio per evitare la retrocessione in Serie C. battuto il Perugia Il Pescara si aggiudica il primo atto dei Playout di Serie B, superando per 2-1 il Perugia di Massimo Oddo tra le mura dello stadio Adriatico. La formazione abruzzese, dopo essere passata in svantaggio a fine primo tempo per il gol di Kouan, ribalta il risultato e conquista la vittoria grazie alle reti di Galano e Maniero.

