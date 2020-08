Playout Serie B, Pescara-Perugia 2-1: Kouan non basta, Galano e Maniero firmano la rimonta (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Pescara muove un passo verso la permanenza in cadetteria.È andata in scena questa sera allo Stadio Adriatico la gara d'andata dei play-out di Serie B. La squadra di Andrea Sottil, che ha evitato la retrocessione diretta in virtù dei due punti di penalizzazione dati al Trapani per il ritardo nei pagamenti ai dipendenti ed al conseguente rigetto del ricorso dei granata, ha battuto tra le mura amiche il Perugia.La compagine di Massimo Oddo era inizialmente andata in vantaggio. A rendersi protagonista, fin dai primi istanti del match, Christian Kouan, il quale al 40' ha firmato il gol dello 0-1 beffando il portiere avversario su un cross di Marcello Falzerano. La rete dell'ivoriano, tuttavia, non basta ad intimidire il Delfino. Nella ripresa, infatti, Cristian Galano mette ... Leggi su mediagol

