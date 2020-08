Pirelli Stella Bianca, il ritorno in pista a Silverstone (Di lunedì 10 agosto 2020) Il weekend di Formula 1 ha visto il pilota Red Bull Max Verstappen detronizzare il campione del mondo Lewis Hamilton, vincitore di tre gare consecutive del Mondiale 2020, Stiria, Ungheria e Gran ... Leggi su corrieredellosport

Stella Bianca ha accompagnato le emozioni della Formula 1 fin dagli albori. L'Alfa Romeo di Giuseppe Farina, vincitore del primo Gp di Silverstone, era equipaggiata proprio con gli pneumatici Pirelli ...

Pirelli Stella Bianca, il ritorno in pista a Silverstone

Il weekend di Formula 1 ha visto il pilota Red Bull Max Verstappen detronizzare il campione del mondo Lewis Hamilton, vincitore di tre gare consecutive del Mondiale 2020 (Stiria, Ungheria e Gran Breta ...

Stella Bianca ha accompagnato le emozioni della Formula 1 fin dagli albori. L'Alfa Romeo di Giuseppe Farina, vincitore del primo Gp di Silverstone, era equipaggiata proprio con gli pneumatici Pirelli ...