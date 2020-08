Pioli: «Ibra deve restare, puntiamo all’Europa League. Non immagino un Milan senza Donnarumma» (Di lunedì 10 agosto 2020) Stefano Pioli ha parlato sulle pagine di Repubblica toccando tanti temi della stretta attualità rossonera. Le sue parole Stefano Pioli ha parlato in una lunga intervista sulle pagine di Repubblica. Questi i temi trattati dal tecnico del Milan. CONFERMA AL Milan – «I miei genitori mi hanno insegnato a dare il massimo a testa alta, senza guardare troppo avanti. L’amministratore delegato Ivan Gazidis e il fondo Elliott sono stati di parola: mi avevano detto che sarei stato giudicato alla fine. Non aveva senso, né era il mio obiettivo, perdere energie in cose che non potevo controllare». RANGNICK – «Io non sono proprio andato a vedere come giocavano le squadre di Rangnick, mai. Mi sono concentrato sul mio lavoro con i giocatori, con lo staff, con Paolo ... Leggi su calcionews24

