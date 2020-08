Pietro delle Piane torna sui social: la prima dedica è per la sua Antonella Elia (Di lunedì 10 agosto 2020) Si fa un gran parlare della storia tra Pietro delle Piane e Antonella Elia che a quanto pare, dopo la fine di Temptation Island, ha visto un nuovo “inizio”. L’Elia sembrava aver chiesto del tempo per capire cosa fare ma le foto pubblicate sulle riviste di gossip non lasciavano dubbi: Antonella ha perdonato il suo Pietro, nonostante tutto. E anche se dai social i due non hanno detto molto, le immagini uscite sulle riviste di cronaca rosa, lasciavano pochi dubbi. Poche ore fa poi, Pietro, ha deciso di tornare a scrivere qualcosa sui social e lo ha fatto con una dolce dedica d’amore proprio per la sua Antonella che tra ... Leggi su ultimenotizieflash

