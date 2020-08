Pietro Delle Piane passa al piano B | Ultima speranza dopo Temptation Island (Di lunedì 10 agosto 2020) Pietro Delle Piane passa al piano B e cerca in ogni modo di riconquistare la fiducia di Antonella Elia tornando attivo sui social ma soprattutto lanciando una forte dichiarazione d’amore. L’attore all’interno di Temptation Island non è riuscito a contenersi arrivando al punto di mandare di rispetto alla sua compagna che, mortificata ha deciso di uscire da sola dal programma. L’attore infatti, più volte ha criticato, offeso ma soprattutto tradito con un bacio Antonella all’interno del docu-reality, dimostrando a lei e a tutto il pubblico da casa quanto sia una persona poco affidabile. I gesti che Pietro ha fatto nei suoi confronti, hanno spinto la ex gieffina ad abbandonare il viaggio nei sentimenti da ... Leggi su giornal

GiorgioInfranca : Gravità delle violazioni negli appalti al netto di sanzioni e interessi? Risposta non scontata. Ne parliamo con… - pietrocesarin : Tweet 1-5. Dom 09-08-2020. Dopo il mio solitario monologo al Muse di Trento del 04-08-2020 (vedi video su mio profi… - FrontieraRieti : Il #10agosto la Chiesa celebra #SanLorenzo Lorenzo. Come responsabile delle attività caritative nella diocesi di Ro… - Notiziedi_it : Pietro Delle Piane rompe il silenzio su Instagram su Antonella Elia: “Non ti chiedo scusa con le parole ma con i fa… - Pietro_Firenze : RT @WalterRossi2: Amici carissimi, vipere maledette. Con la puntata odierna anche la nostra amata rubrica delle migliori pasticcerie dimmon… -