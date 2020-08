Pietro delle Piane la dedica a Antonella Elia: “Rimedierò all’errore” (Di lunedì 10 agosto 2020) Pietro delle Piane non è uscito indenne da critiche da Temptation Island! La sua figura in qualità di fidanzato di Antonella Elia era già stata messa sotto analisi durante la partecipazione della showgirl all’ultima edizione del Grande Fratello Vip ma in quell’occasione era riuscito a convincere l’Elia del suo amore. La fine di Temptation ha segnato anche la rottura tra i due fidanzati vip: l’Elia dopo aver ascoltato e visto i comportamenti del compagno nel villaggio ha deciso di uscire sola dal reality, ma poi nell’incontro successivo ha ammesso d’essersi riavvicinata a Pietro perchè lo ama. In seguito c’è stata un ulteriore dichiarazione di Antonella dove ... Leggi su quotidianpost

