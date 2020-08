Pietro Delle Piane alla riconquista di Antonella Elia: la dedica su Instagram (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno è padrone di ciò che tace e schiavo di ciò di cui parla, scriveva Sigmund Freud, il celebre psicoanalista e filosofo austriaco che se potesse assistere ad una sola puntata di Temptation Island troverebbe probabilmente sufficiente materiale per rifocillare la saggistica sulla psiche umana. Proprio di parole è necessario parlare di fronte al nuovo post di Pietro Delle Piane che ora, sembra saperle usare sapientemente per riconquistare Antonella Elia sebbene furono proprio le parole dette nel corso del programma ad allontanarla. Pietro Delle Piane pentito, la nuova promessa ad Antonella Elia “Ci sei andato pesante, quelle parole non si perdonano. Non puoi amare ... Leggi su thesocialpost

