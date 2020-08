Piatek, il ritorno in Serie A è possibile: una squadra crede nel polacco (Di lunedì 10 agosto 2020) Krzysztof Piatek sarebbe pronto a tornare in Serie A. Dopo l'esperienza al Genoa che gli era valsa la maglia del Milan solamente pochi mesi dopo, il bomber polacco era volato in Germania nell'Hertha Berlino. Un'avventura che dal mese di gennaio gli è valsa 15 presenze e 4 reti ma che sembra essere destinata a finire.Piatek: la Fiorentina ci provacaption id="attachment 971815" align="alignnone" width="601" Piatek (getty images)/captionSecondo quanto si apprende da La Nazione, il centravanti polacco piace alla Fiorentina del patron Rocco Commisso che vorrebbe riportare Piatek in Italia. Lo stesso giocatore, la cui valutazione del club tedesco è di circa 20 milioni, sarebbe intenzionato a riprovare in Serie A. La formula studiata dalle due ... Leggi su itasportpress

