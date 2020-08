Piaggio si aggiudica la gara per la fornitura a Poste Italiane (Di lunedì 10 agosto 2020) Piaggio si aggiudica la gara per la fornitura a Poste: 5mila scooter termici a tre ruote. ROMA – . Una commessa da oltre 31 milioni di euro per l’azienda che entro metà 2021 dovrà completare la consegna della flotta che comprende 5mila scooter termici a tre ruote da adibire al recapito postale. Il veicolo La moto oggetto del contratto è il nuovo scooter Piaggio 3W-Delivery 125cc Euro 5 che la stessa azienda ha sviluppato per soddisfare le esigenze di trasporto e consegna delle flotte aziendali e le richieste tipiche del delivery. Il mezzo, infatti, è caratterizzato da una capacità di carico di 95 chili grazie alla presenza di portapacchi sia sull’anteriore che sul Posteriore. Le ruote alte, inoltre, ... Leggi su newsmondo

