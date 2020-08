Perché proteggere gli umanisti a rischio nel mondo (Di lunedì 10 agosto 2020) Il filo rosso che unisce Mubarak, Roberto e Mashal Giugno 2014. Immaginate di essere un giovane trentenne di nome Mubarak, nato e cresciuto a pane e islam nello stato di Kano, una roccaforte musulmana nel nord della Nigeria. Dopo un travaglio interiore di dieci anni, trovate finalmente la forza per fare coming out e dichiarare la vostra apostasia. Sapete bene che la sharia prevede la pena di morte per quelli come voi – i murtadeen, gli apostati – ma voi ormai sentite che è venuto il (...) - Religione / Diritti Umani, , Difensori, Attivisti, European Humanist Federation Leggi su feedproxy.google

