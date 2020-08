“Perché l’hanno trovata dopo 4 giorni?”. Morte Viviana Parisi: cosa ‘non torna’. E spuntano le ipotesi (Di lunedì 10 agosto 2020) “Perché l’hanno trovata solo dopo quattro giorni? Forse le ricerche per trovare Viviana e Gioele dovevano partire prima. Le ricerche sono partite in ritardo. Il corpo di mia cognata è stato trovato a meno di 2 km dall’autostrada”. A parlare è Mariella Mondello, la sorella di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta ieri a quattro giorni dalla sua scomparsa. Adesso la cognata spera che il piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni, che era con la mamma, “sia ancora vivo” e che “venga trovato al più presto”. Intanto sono tre le ipotesi sulla Morte della donna trovata morta sabato 8 agosto nei boschi di Caronia (Messina). Ne sono convinti ... Leggi su caffeinamagazine

