Per l’Inps le norme sulla privacy non consentono di fare i nomi dei deputati che hanno preso il bonus 600 euro (Di lunedì 10 agosto 2020) Le norme sulla privacy non consentono la diffusione degli elenchi dei beneficiari delle prestazioni dell’Inps. Lo hanno fatto sapere fonti vicine all’istituto di previdenza, a cui da domenica sera viene chiesto da più parti di fare i nomi dei cinque deputati e dei consiglieri regionali e governatori che hanno usufruito del bonus di 600 euro riservato ai lavoratori autonomi e alle partite Iva in difficoltà. Nel frattempo il Movimento 5 Stelle ha chiesto ai suoi parlamentari di rinunciare per iscritto al diritto alla privacy in modo da consentire all’Inps di rendere pubblici i nominativi. Alfonso Celotto, professore di ... Leggi su ilfattoquotidiano

