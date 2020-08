Per bocciare Conte non servono i pm (Di lunedì 10 agosto 2020) No, non c’è bisogno dell’intervento dei pm per accertare le responsabilità politiche di Giuseppe Conte. Anzi, suggerisco ai miei fellow hawks, agli amici falchi che come me non amano affatto il Conte bis, di lasciare proprio ai giallorossi la contraddizione bruciante con la quale saranno presto costretti a fare i conti. Prima, sono stati ferocemente giustizialisti contro Matteo Salvini per la gestione del dossier immigrazione, e hanno stabilito l’inqualificabile precedente di uno scrutinio giudiziario su una decisione politica. Ora, oplà, saranno costretti a sostenere la tesi opposta, quella della libera e piena discrezionalità di una scelta politica come quella compiuta dall’avvocato di Volturara Appula sul lockdown, se e quando a un magistrato verrà in mente di chiedere severamente conto al ... Leggi su nicolaporro

sepe_leonardo : RT @simonebaldelli: Così parlò @DaniloToninelli sul #Referendum del 2016 e sulla riforma di @matteorenzi (ora suo alleato) che prevedeva il… - Enrico_G_60 : RT @simonebaldelli: Così parlò @DaniloToninelli sul #Referendum del 2016 e sulla riforma di @matteorenzi (ora suo alleato) che prevedeva il… - Brownfox_51 : Eppure un modo per spezzare l’incantesimo c’è. E non è in mano alle forze politiche, esauste di sé, ma agli elettor… - AutonomoVeneto : RT @simonebaldelli: Così parlò @DaniloToninelli sul #Referendum del 2016 e sulla riforma di @matteorenzi (ora suo alleato) che prevedeva il… - gierrestudio : RT @simonebaldelli: Così parlò @DaniloToninelli sul #Referendum del 2016 e sulla riforma di @matteorenzi (ora suo alleato) che prevedeva il… -

Ultime Notizie dalla rete : Per bocciare Per bocciare Conte non servono i pm Nicola Porro Le insidie per ottenere i fondi dalla UE

. In Europa, l’Italia è attesa alla prova dei fatti. Colpita dalla pandemia, l’Unione Europea ha stanziato cospicui fondi. Più della solidarietà, il motivo del consenso raggiunto è l’interdipendenza f ...

Casamonica, il funerale di Vittorio «dimostrazione di forza mafiosa»

Con il funerale di Vittorio Casamonica, celebrato il 20 agosto del 2015 tra petali di rosa lanciati da un elicottero e la musica del film «Il Padrino», i Casamonica «rivendicano ed esternano una forza ...

. In Europa, l’Italia è attesa alla prova dei fatti. Colpita dalla pandemia, l’Unione Europea ha stanziato cospicui fondi. Più della solidarietà, il motivo del consenso raggiunto è l’interdipendenza f ...Con il funerale di Vittorio Casamonica, celebrato il 20 agosto del 2015 tra petali di rosa lanciati da un elicottero e la musica del film «Il Padrino», i Casamonica «rivendicano ed esternano una forza ...