Parlamentari furbetti, la proposta di Morra: “Introdurre il Politometro e niente privacy su finanze e patrimoni” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Ce lo ricordiamo il Politometro? Noi che abbiamo sposato da subito i valori del M5S abbiamo memoria di un piccolo strumento che risolverebbe tanti problemi, il Politometro. Ci ricordiamo tutti il mitico ‘redditometro’, con cui il fisco si approcciava al contribuente domandandogli se il suo reddito fosse ‘congruo’, affidando allo stesso contribuente l’onere di spiegare eventuali difformità rispetto a quanto l’amministrazione fiscale aveva ipotizzato? Bene, si potrebbe introdurre a seguito dello spettacolo indecoroso offerto in queste ultime ore da ‘politici'”. E’ quanto ha detto il senatore M5S, Nicola Morra, a parlando dei Parlamentari che hanno chiesto e ottenuto dall’Inps il bonus Covid da 600 euro. “Sapere immediatamente cosa chiedano ed ... Leggi su lanotiziagiornale

TeresaBellanova : I 5 parlamentari che avrebbero percepito 600€ di bonus partita IVA se hanno un minimo di dignità possono fare solo… - TizianaFerrario : Sono parlamentari e hanno chiesto il bonus Covid. Se è vero si devono dimettere. Non si ruba, mai. I cinque furbett… - HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - MPenikas : LN Parlamentari furbetti, la proposta di Morra: “Introdurre il Politometro e niente privacy su finanze e patrimoni”… - klemkl : RT @Libero_official: Secondo quanto riferito da fonti parlamentari, solo 3 deputati hanno incassato il bonus. Agli altri due è stato rifiut… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamentari furbetti

Continua la caccia a furbetti del bonus per la partita Iva: in cinque lo hanno richiesto, ma in tre lo hanno ricevuto. ROMA – Non si ferma la caccia ai furbetti del bonus per la partita Iva. Secondo q ...Inps, 5 deputati intascano bonus 600 euro partita Iva. Secondo Repubblica, 3 sono della Lega, uno di M5s e l’altro di Italia Viva. Ma renziani smentiscono Italia Viva passa al contrattacco. Il partito ...