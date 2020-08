Paris Saint-Germain: negativi tutti i tamponi dei 45 membri dello staff (Di lunedì 10 agosto 2020) Buone notizie in casa Paris Saint-Germain. In attesa della Final Eight di Champions League, con l’Atalanta ormai alle porte, il club parigino quest’oggi ha ricevuto l’esito negativo di tutti i 45 test effettuati sui membri dello staff. Nessun ostacolo, dunque, verso l’incontro con la Dea che andrà in scena mercoledì sera. Leggi su sportface

sportface2016 : #PSG | Negativi tutti i tamponi effettuati sullo staff del club parigino - MagliaCalcio : ??????? PARIS SAINT GERMAIN MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??????… - MaglieCalcio13 : ??????? PARIS SAINT GERMAIN DIVISA BAMBINI HOME 2020/2021 ??Misura dai 4 ai 16 anni Floccaggio e aggiunta di patch poss… - ValserianaNews : Champions League, Atalanta pronta a partire per Lisbona. Oggi l'ultimo allenamento, nel pomeriggio il volo verso la… - MagliaDaCalcio : ??????? PARIS SAINT GERMAIN MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Paris Saint Infortunio Gollini, salta Atalanta-Psg: è lesione subtotale del crociato Sky Sport Calciomercato Milan, dalla Francia: ostacolo PSG per Bakayoko

Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al Milan. Il giocatore è disposto a ridursi l’ingaggio. Ora c’è da trovare l’intesa con il Chelsea. Nel frattempo il Paris Saint Germain prova a inserirsi. Il Mila ...

Psg, tutti negativi al Covid prima del match con l'Atalanta

Nessun caso di positività al Covid-19, è il responso dei test effettuati dal Paris Saint Germain prossimo avversario dell'Atalanta nella sfida valida per i quarti di finale di Champions League in prog ...

Tiemoué Bakayoko è sempre più vicino al Milan. Il giocatore è disposto a ridursi l’ingaggio. Ora c’è da trovare l’intesa con il Chelsea. Nel frattempo il Paris Saint Germain prova a inserirsi. Il Mila ...Nessun caso di positività al Covid-19, è il responso dei test effettuati dal Paris Saint Germain prossimo avversario dell'Atalanta nella sfida valida per i quarti di finale di Champions League in prog ...