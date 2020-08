Paragone: “Ecco come scoprirò i nomi dei furbetti del bonus Iva” (Di lunedì 10 agosto 2020) Uno scandalo di fronte al quale la tutela della propria privacy non può che passare in secondo piano rispetto il diritto dei cittadini a conoscere i nomi di quegli onorevoli che, nel bel mezzo di una crisi economica senza precedenti, hanno fatto domanda e ottenuti soldi pubblici messi a disposizione dal governo per aiutare famiglie e imprese. Un bonus Iva di 600-1000 euro finito in tasca a 5 parlamentari e circa 2000 amministratori locali dei quali, ora, è giusto conoscere nomi e cognomi. Senza barriere d’omertà a proteggere i protagonisti di questa inqualificabile vicenda. Per questo il senatore Gianluigi Paragone si è mosso subito, annunciando di voler presentare un’interrogazione scritta al ministro dell’Economia ... Leggi su ilparagone

