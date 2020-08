Paracetamolo efficace per delirio post cardiochirurgia (Di lunedì 10 agosto 2020) delirio post cardiochirurgia, i risultati di uno studio pubblicato su JAMA dimostrano l’efficacia del Paracetamolo in pazienti anziani Il Paracetamolo IV postoperatorio, combinato con propofol IV o dexmedetomidina, può ridurre il delirio in ospedale rispetto al placebo in pazienti anziani dopo interventi di cardiochirurgia. E’ quanto evidenziano i risultati di uno studio pubblicato su JAMA. Il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Paracetamolo efficace Paracetamolo efficace per delirio post cardiochirurgia Corriere Nazionale Paracetamolo efficace per delirio post cardiochirurgia

Il paracetamolo IV postoperatorio, combinato con propofol IV o dexmedetomidina, può ridurre il delirio in ospedale rispetto al placebo in pazienti anziani dopo interventi di cardiochirurgia. E’ quanto ...

Contro il dolore cronico, paracetamolo e ibruprofene fanno più male che bene

“Numerosi trattamenti farmacologici comunemente usati per il trattamento del dolore cronico primario hanno poche o nessuna prova della loro azione e non dovrebbero essere prescritti”. A dirlo è il Nat ...

Il paracetamolo IV postoperatorio, combinato con propofol IV o dexmedetomidina, può ridurre il delirio in ospedale rispetto al placebo in pazienti anziani dopo interventi di cardiochirurgia. E’ quanto ...“Numerosi trattamenti farmacologici comunemente usati per il trattamento del dolore cronico primario hanno poche o nessuna prova della loro azione e non dovrebbero essere prescritti”. A dirlo è il Nat ...