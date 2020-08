Papa Francesco battezza le gemelline siamesi salvate al Bambino Gesù (Di lunedì 10 agosto 2020) Papa Francesco ha battezzato le due gemelline nate siamesi e operate al Bambino Gesù di Roma con un successo di cui ha parlato tutto il mondo. Un mese fa, al termine dell’operazione perfettamente riuscita alle sue bambine, la madre disse: “Spero diventino medici e che le battezzi il Papa”. Uno dei due sogni è già stato raggiunto. Papa Francesco ha battezzato, a Casa Santa Marta, le gemelline siamesi centrafricane separate con un intervento chirurgico al Bambino Gesù di Roma. Lo rivela Antoinette Montaigne, politica centrafricana ed ex ministro della Comunicazione. L’operazione era ... Leggi su chenews

