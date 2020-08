Pago stressato e vagabondo | Pericolo alla guida dopo il Gf Vip (Di lunedì 10 agosto 2020) Sul profilo Instagram, alla guida della sua automobile, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pago appare stressato e vagabondo. Stanco, assonnato e sempre in viaggio: Pago è stressato e vagabondo, alle prese con continui spostamenti per lavoro. Lo stresso ex gieffino confida, mentre è alla guida, di essere assonnato e così invita alla prudenza: “Ogni … L'articolo Pago stressato e vagabondo Pericolo alla guida dopo il Gf Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Pago stressato Pago stressato e vagabondo | Pericolo alla guida dopo il Gf Vip MeteoWeek Moto: Quartararo sfida le ambizioni di Vinales e Rossi

Fermo al box, paga (e pagherà chissà perquanto se, come sembra, dovrà saltare anche il doppioappuntamento in Austria) la sfida lanciata al proprio fisico.Azzardo costatogli una seconda operazione al ...

Pago dopo il confronto con Serena: “E’ lui l’antidoto di ogni malattia”

Giorni fa Serena Enardu e Pago si sono rincontrati dopo la rottura. Un incontro amichevole e chiarificatore. Tuttavia l’ex tronista di Maria De Filippi, a tal proposito, ha subito tenuto a fare chiare ...

Fermo al box, paga (e pagherà chissà perquanto se, come sembra, dovrà saltare anche il doppioappuntamento in Austria) la sfida lanciata al proprio fisico.Azzardo costatogli una seconda operazione al ...Giorni fa Serena Enardu e Pago si sono rincontrati dopo la rottura. Un incontro amichevole e chiarificatore. Tuttavia l’ex tronista di Maria De Filippi, a tal proposito, ha subito tenuto a fare chiare ...