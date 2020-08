Paese fragile, in gioco l'equilibrio della regione (Di lunedì 10 agosto 2020) Fausto Biloslavo I nodi migranti e jihad. Le mosse della comunità internazionale. L'Italia? Indietro Il Libano è grande come metà della Lombardia, ma per posizione, storia e miscuglio religioso rappresenta un crocevia di squilibri regionali sempre sull'orlo del precipizio. Un tempo era la «Svizzera del Medio Oriente», ma poi la guerra civile con l'elemento esterno dei palestinesi ha fatto saltare il vaso di Pandora del Paese dei cedri. La pace è tornata, ma il Libano non si è mai risollevato accentuando i contrasti interni e le pressioni esterne in un mix esplosivo. Se salta il Paese dei cedri si rischia una deflagrazione ben più ampia che può sconquassare l'intero Medio Oriente. Per questo la comunità internazionale capitanata dalla Francia ... Leggi su ilgiornale

Un premier sfiduciato dal Parlamento, un fragile governo centrale riconosciuto ma poco sostenuto dall'Onu, che controlla solo una parte del territorio somalo a causa della presenza cancerogena del gru ...

