PADRENOSTRO: il film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (Di lunedì 10 agosto 2020) PADRENOSTRO, diretto da Claudio Noce con Pierfrancesco Favino in concorso alla 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, uscirà nelle sale italiane il 24 settembre 2020 distribuito da Vision Distribution. Prodotto da Andrea Calbucci, Pierfrancesco Favino e Maurizio Piazza, il film è sceneggiato dallo stesso regista insieme a Enrico Audenino, ed è interpretato anche da Barbara Ronchi, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, con l'amichevole pArtecipazione di Antonio Gerardi e con (...) - Musica e Spettacoli / Cinema, Francesco Favino, C'era una volta in America, ... Leggi su feedproxy.google

Mostra del Cinema, sarà un festival d'autore, di donne e di sorprese

L'edizione 2020 fortemente condizionata dal Coronavirus. Cicutto: "La migliore possibile in condizioni eccezionali". Gli stessi fil, poco glamour, Italia superstar LIDO DI VENEZIA. Dimagrita, igienizz ...

